Ким Чен Ын продолжает пиарить свою дочь: готовит преемницу

Ким Чен Ын продолжает пиарить свою дочь Ким Чжу Э на фоне слухов о том, что он готовит ее в преемницы. Он стал чаще обычного выходить с девочкой "в свет" и привлекать ее к участию в публичных мероприятиях. На днях северокорейский лидер вместе с дочкой показательно закладывал фундамент для нового жилищного комплекса в Пхеньяне.



Ранее Ким Чен Ын мобилизовал молодых рабочих для запуска жилищного проекта в Пхеньяне в районе Сопо и выдвинул амбициозный план по строительству 50 000 домов в столице КНДР. И это не смотря на то, что Северной Корее предсказывают очередной кризис и даже голод.

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э приняли участие в церемонии закладки фундамента. На прошлой неделе Ким Чен Ын взял свою дочь на футбольный матч, посвященный дню рождения его покойного отца. До этого Чжу Э посетила вместе с отцом военный парад 9 февраля и была на торжественном банкете, приуроченного к 75-летию со дня основания армии страны.



В государственных СМИ Чжу Э, которой, как предполагается, около 11 лет, начали называть "уважаемой" и "возлюбленной". Дебютный выход наследницы "в свет" состоялся в ноябре прошлого года. Она присутствовала на летных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты и сопровождала отца на встречу с военными учеными и на инспекцию ракет. До этого, никто и не подозревал о существовании Чжу Э, хотя баскетболист Дэннис Родман, посещавший КНДР, рассказывал, что его знакомили с маленькой девочкой, дочкой Ким Чен Ына.



Также известно, что теперь девочкам и женщинам в КНДР нельзя носить имя Чжу Э. Десять лет назад то же самое касалось имени самого генсека Ким Чен Ына. Официальные органы Северной Кореи заставляют девушек и женщин, которых зовут так же, как дочь генерального секретаря Ким Чен Ына сменить свое имя. По мнению властей КНДР, имя должно быть "зарезервировано" для высокопоставленной особы, то есть для дочери лидера страны.

