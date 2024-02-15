“Казаки” так называемой ДНР выступили против приезда Киркорова
Так называемое образование “казаков” в квази-республике ДНР выпустило обращение по поводу приезда к ним Филиппа Киркорова.
Суть гнева свелась к тому, что мы тут воюем, а он там на сомнительных голых вечеринках выступает. “Требуем отменить! Не надо нам!”
Что-то не заладилось у Киркорова, ни с вечеринками, ни с выступлениями.
Кизяки негодуют, не любят Киркорова🤣 pic.twitter.com/8LBoLv2Byo— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) February 13, 2024