



“Казаки” так называемой ДНР выступили против приезда Киркорова

Так называемое образование “казаков” в квази-республике ДНР выпустило обращение по поводу приезда к ним Филиппа Киркорова.



Суть гнева свелась к тому, что мы тут воюем, а он там на сомнительных голых вечеринках выступает. “Требуем отменить! Не надо нам!”



Что-то не заладилось у Киркорова, ни с вечеринками, ни с выступлениями.