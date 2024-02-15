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“Казаки” так называемой ДНР выступили против приезда Киркорова
15.02.2024 04:30 Катя Шульц

“Казаки” так называемой ДНР выступили против приезда Киркорова

Так называемое образование “казаков” в квази-республике ДНР выпустило обращение по поводу приезда к ним Филиппа Киркорова. 

Суть гнева свелась к тому, что мы тут воюем, а он там на сомнительных голых вечеринках выступает. “Требуем отменить! Не надо нам!”

Что-то не заладилось у Киркорова, ни с вечеринками, ни с выступлениями.

 

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