



Канада готова ослабить законы ради экспорта газа в Европу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что любой новый терминал сжиженного природного газа на восточном побережье Канады находится вдали от западных газовых месторождений страны. А экспорт газа европейским союзникам предполагает транспортировку продукта по большой территории через несколько юрисдикций.



Итак, Канада сейчас выясняет "есть ли экономическое обоснование экспорта сжиженного природного газа (СПГ) непосредственно в Европу". Однако там готовы ослабить некоторые нормативные препятствия для ускорения транспортировки газа.



"Мы готовы упростить процессы из-за трудностей, с которыми сталкивается Германия, чтобы мы могли быстрее преодолеть нормативные препятствия", – отметил Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.



В свою очередь Олаф Шольц отметил, что Россия больше не является надежным деловым партнером, и важно, чтобы такие союзники, как Канада и Германия, "держались вместе". Он сообщил, что Германия пытается построить СПГ-терминалы вдоль побережья, чтобы ускорить переход.