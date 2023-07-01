



Кадыров при смерти, сообщил чеченский оппозиционный политик

У главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях, написал в своем Telegram-канале чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов, известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани.



“Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает”, – написал он.

При этом чеченский оппозиционер не исключает вероятность летального исхода для Кадырова.



“Не исключено, что это его последние дни”, – пишет он.



Абдурахманов обратил внимание на то, что глава Чечни не присутствовал на недавнем селекторном совещании у диктатора Владимира Путина с главами Северо-Кавказских республик. Также Рамзан Кадыров не появился перед камерами и не поздравил с мусульманским праздником Ид аль-Адха.



“Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени. Видимо Кадыров совсем плох и не может показаться перед людьми. Не исключено, что Кадыров находится на лечении в ЦКБ Управления делами президента РФ”, – заключил чеченский оппозиционер.