



Израильская полиция наградит граждан за помощь в предотвращении террора

Израильская полиция наградит множество офицеров, а также ряд гражданских лиц за помощь в спасении жизней во время различных террористических атак в прошлом году.



На церемонии, которая пройдет в Национальной полицейской академии в ноябре, также будет присутствовать президент Ицхак Герцог, а почетные знаки будет вручать лично комиссар полиции Яков Шабтай. По меньшей мере 70 офицеров и пять гражданских лиц будут удостоены этой чести.



Раввин, пожелавший остаться анонимным, получит полицейский знак отличия за то, что обезвредил террориста из восточного Иерусалима, напавшего на двух сотрудников пограничной полиции. Раввин заметил боевика, нападавшего на солдат, и помог его обезвредить.



По словам полиции, террорист ударил одного из офицеров ножом, между ними завязалась драка, в то время как другие офицеры бросились на помощь. Раввин достал свое личное огнестрельное оружие и застрелил террориста. За свою храбрость и спасение жизни офицеров он получит награду от комиссара.