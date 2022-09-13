



Израиль предложил киберпомощь Албании после разрыва ее дипотношений с Ираном

Израиль предложил Албании помощь в области киберзащиты в понедельник, через несколько дней после того, как балканское государство разорвало дипломатические отношения с Ираном, обвинив Исламскую Республику в кибератаке против страны в июле.



Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл встретился с министром иностранных дел Албании Олтой Джаккой в ​​кулуарах конференции по формированию феминистской внешней политики в Берлине, где он "предложил поделиться нашими знаниями и опытом в области киберзащиты" и "выразил признательность Израиля" за решение Тираны выгнать иранских дипломатов, написал он в Твиттере.



"Мы продолжим укреплять сотрудничество между Израилем и Албанией", — добавил Ролл.