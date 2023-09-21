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Израиль и Британия подписали важное соглашение
21.09.2023 14:59 Алина Груднева

Израиль и Британия подписали важное соглашение

Израиль и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технологической сфере.

В церемонии приняли участие министр инноваций Офир Акунис и его британский коллега Джордж Фримен.

Ожидается, что соглашение укрепит научно-техническое сотрудничество между странами и заложит новую основу для продвижения и поддержки научных идей и исследований в сферах, представляющих взаимный интерес, включая искусственный интеллект, разработки медицинских технологий и лекарств, а также изменение климата. Соглашение о сотрудничестве было подписано во время визита Акуниса в Лондон.

"Я рад и рад подписать двусторонний меморандум о взаимопонимании между министерством инноваций, науки и технологий Израиля и Департаментом инноваций и научных технологий Великобритании. Соглашение укрепит научно-техническое сотрудничество между двумя странами и связи между учеными и предпринимателями в области науки и высоких технологий", - сказал Акунис.
 

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