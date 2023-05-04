ISW: Россия сама организовала "атаку" на Кремль
РФ могла сама организовать нанесение удара БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Так, в "атаке" дронов по Кремлю Россия ожидаемо обвинила Украину. При этом РФ, вероятно, организовала это нападение. Несколько признаков указывают на то, что удары были проведены внутренними силами, и целенаправленно организованы, говорится в публикации.
Российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей своих ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому "крайне маловероятно", что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо "над сердцем Кремля", и так быть снятыми на камеры.
Снимки с геолокацией от января 2023 года показывают, что российские власти размещают зенитные ракетные комплексы "Панцирь" недалеко от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города, обращают внимание эксперты.
Удар, в результате которого такие средства ПВО избежали обнаружения и уничтожения и смогли поразить столь важную цель, как Сенатский дворец в Кремле, стал бы "значительным затруднением для России".
"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", - говорится в материале.
Также в ISW обращают внимание, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.
"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", - говорится в материале.
Кроме того, Кремль может использовать такую "атаку", чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "почитаемых исторических событий".
В ISW ранее оценивали, что РФ использует ряд мер, чтобы представить свою захватническую войну против Украины как экзистенциальную для российской аудитории и подготовиться к более широкой социальной мобилизации.
Ключевые выводы
- Россия обвинила Украину в якобы нанесении удара беспилотника по Кремлю.
- Некоторые российские националистически настроенные блогеры ухватились за удар беспилотника по Кремлю, чтобы призвать РФ к эскалации войны, несмотря на то, что в настоящее время у России нет военного потенциала для этого.
- Кремль, возможно, планирует провести другие операции под фальшивым флагом и усилить дезинформацию в преддверии украинского контрнаступления, чтобы усилить внутреннюю поддержку войны.
- Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин безосновательно заявил 3 мая, что украинское контрнаступление уже началось, вероятно, для того, чтобы использовать опасения в информационном пространстве и призвать к усилению российской военной поддержки наступлению "вагнеровцев" на Бахмут.
- В ночь со 2 на 3 мая российские силы нанесли удары беспилотниками "Шахед-131/136".
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе Кременной.
- Войска РФ продолжали наступать в районе Бахмута и продолжали наносить удары по линии Авдеевка - Донецк.
- Российские войска нанесли массированные авиационные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской области.
- Российские чиновники продолжают стимулировать военную службу, предоставляя социальные льготы семьям участников войны.
- ФСБ РФ заявила, что предотвратила "террористический акт" против трех крымских "чиновников".