



ISW: Россия сама организовала "атаку" на Кремль

РФ могла сама организовать нанесение удара БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



Так, в "атаке" дронов по Кремлю Россия ожидаемо обвинила Украину. При этом РФ, вероятно, организовала это нападение. Несколько признаков указывают на то, что удары были проведены внутренними силами, и целенаправленно организованы, говорится в публикации.



Российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей своих ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому "крайне маловероятно", что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо "над сердцем Кремля", и так быть снятыми на камеры.



Снимки с геолокацией от января 2023 года показывают, что российские власти размещают зенитные ракетные комплексы "Панцирь" недалеко от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города, обращают внимание эксперты.



Удар, в результате которого такие средства ПВО избежали обнаружения и уничтожения и смогли поразить столь важную цель, как Сенатский дворец в Кремле, стал бы "значительным затруднением для России".



"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", - говорится в материале.



Также в ISW обращают внимание, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.



"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", - говорится в материале.



Кроме того, Кремль может использовать такую "атаку", чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "почитаемых исторических событий".



В ISW ранее оценивали, что РФ использует ряд мер, чтобы представить свою захватническую войну против Украины как экзистенциальную для российской аудитории и подготовиться к более широкой социальной мобилизации.



Ключевые выводы

Россия обвинила Украину в якобы нанесении удара беспилотника по Кремлю.

Некоторые российские националистически настроенные блогеры ухватились за удар беспилотника по Кремлю, чтобы призвать РФ к эскалации войны, несмотря на то, что в настоящее время у России нет военного потенциала для этого.

Кремль, возможно, планирует провести другие операции под фальшивым флагом и усилить дезинформацию в преддверии украинского контрнаступления, чтобы усилить внутреннюю поддержку войны.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин безосновательно заявил 3 мая, что украинское контрнаступление уже началось, вероятно, для того, чтобы использовать опасения в информационном пространстве и призвать к усилению российской военной поддержки наступлению "вагнеровцев" на Бахмут.

В ночь со 2 на 3 мая российские силы нанесли удары беспилотниками "Шахед-131/136".

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе Кременной.

Войска РФ продолжали наступать в районе Бахмута и продолжали наносить удары по линии Авдеевка - Донецк.

Российские войска нанесли массированные авиационные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской области.

Российские чиновники продолжают стимулировать военную службу, предоставляя социальные льготы семьям участников войны.

ФСБ РФ заявила, что предотвратила "террористический акт" против трех крымских "чиновников".

Напомним, 3 мая в РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников. При этом в Офисе президента уверяют, что Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории РФ.