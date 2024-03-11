



ISW: Россия готовится запустить серийное производство новых авиабомб

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне будут пытаться запустить серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта в Украине.



Украинский военный подтвердил, что российские войска наносят удары по Украине с помощью усовершенствованных авиабомб.



Представитель Таврической группировки украинских войск капитан Дмитрий Лиховий сообщил 10 марта, что российские войска нанесли удар по Мирнограду Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (UMPB D-30SN), которые, по предварительной оценке украинской прокуратуры, были ракетами С-300.



Лиховий заявил, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN, по сути, являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб FAB советских времен.



В отчете напоминают, что российские войска ранее использовали неуправляемые планерные бомбы еще в январе 2024 года.



Кроме того, отмечается, что недавно ISW наблюдал, как российские так называемые военные блогеры утверждали, что войска РФ начали наносить удары авиабомбами FAB UMPB, в противовес использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC), в некоторых районах Украины.



Те же блогеры утверждали, что российские войска могут запускать управляемые планерные бомбы UMPB с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких, как "Торнадо-С" и "Смерч".



Поэтому, предполагают специалисты, российские войска, вероятно, будут пытаться запустить серийное производство управляемых авивабомб UMPB и расширить их применение на всей линии фронта.



Ключевые выводы ISW за 10 марта: