



Иран угрожает запустить ракеты по Хайфе, если авиаудары по Газе продолжатся

В понедельник, 23 октября, Иран пригрозил запустить ракеты по Хайфе, если ЦАХАЛ продолжит наносить авиаудары по позициям террористов в Газе.

Али Фадави, заместитель командующего КСИР, выступил перед студентами Тегеранского университета в понедельник утром, обсудив возможное вмешательство Ирана в продолжающуюся войну между ХАМАС и Израилем. Он заявил, что в случае необходимости Иран “без колебаний” запустит ракеты по Хайфе.



В последние недели Фадави пригрозил “шоковой волной фронта сопротивления”, если Израиль не согласится на немедленное прекращение огня в Газе.

“Раковая опухоль сионистского режима должна быть искоренена с карты мира”, – сказал он.



Фавади также высказал мнение, что обязательства США помочь Израилю не были искренними и что США “легко пожертвуют” еврейским государством.



Он также уверен, что успешность “Железного купола” ЦАХАЛа намного ниже, чем утверждает Израиль, предполагая, что уровень перехвата составляет всего 30%, а не 90%.