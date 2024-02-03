



Иран: операция США в Сирии и Ираке - угроза для региона

Министерство иностранных дел Ирана осудило ответные удары США по более чем 85 объектам в Сирии и Ираке, связанным с КСИР и проиранскими боевиками.



"Подобные действия являются угрозой для мира и безопасности в регионе", - сказано в заявлении МИД.



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Что примечательно, ранее в Иране опровергли информацию о том, что удары нанесены по объектам, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции и силам Аль-Кудс.