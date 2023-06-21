Иордания осудила "буйство" поселенцев и решение построить новые дома в Эли
Министерство иностранных дел Иордании раскритиковало план Израиля построить 1000 новых домов в поселении Эли недалеко от того места, где вчера был совершен теракт, в результате которого погибли четыре человека.
Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, которое было опубликовано 21 июня.
Более того, Амман осудил "буйство" поселенцев в палестинских деревнях, в ходе которых, по сообщениям арабских СМИ, погиб один палестинец.
Иордания призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить "защиту палестинцев".
Внешнеполитическое ведомство королевства предостерегло Израиль от "дальнейших нарушений международного права".