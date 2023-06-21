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Иордания осудила "буйство" поселенцев и решение построить новые дома в Эли
21.06.2023 18:13 Алина Груднева

Иордания осудила "буйство" поселенцев и решение построить новые дома в Эли

Министерство иностранных дел Иордании раскритиковало план Израиля построить 1000 новых домов в поселении Эли недалеко от того места, где вчера был совершен теракт, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, которое было опубликовано 21 июня.

Более того, Амман осудил "буйство" поселенцев в палестинских деревнях, в ходе которых, по сообщениям арабских СМИ, погиб один палестинец.

Иордания призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить "защиту палестинцев".

Внешнеполитическое ведомство королевства предостерегло Израиль от "дальнейших нарушений международного права".
 

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