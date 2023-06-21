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Израиль разрешит строительство 1000 новых домов в Эли
21.06.2023 15:16 Ирина Демьянова

Израиль разрешит строительство 1000 новых домов в Эли

Израиль разрешит построить 1000 новых домов в поселении Эли, где вчера произошла смертоносная террористическая атака, в результате которой погибли четыре израильтянина.

Об этом сообщает офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Решение было принято на встрече Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра финансов Бецалеля Смотрича.

"Наш ответ на террор - это нанесение сильных ударов и строительство на нашей земле", - говорится в заявлении.
 

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