



Израиль разрешит строительство 1000 новых домов в Эли

Израиль разрешит построить 1000 новых домов в поселении Эли, где вчера произошла смертоносная террористическая атака, в результате которой погибли четыре израильтянина.



Об этом сообщает офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Решение было принято на встрече Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра финансов Бецалеля Смотрича.



"Наш ответ на террор - это нанесение сильных ударов и строительство на нашей земле", - говорится в заявлении.

