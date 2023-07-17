



Ицик Зарка: если меня выгонят из Ликуда, многие сядут в тюрьму



Правый активист Ицик Зарка, кричавший противникам реформ: "Проститутки-ашкеназим, которые горят в аду, молятся за вас. Я горжусь 6 миллионами сожженных, горжусь!" должен быть исключен из партии Ликуд по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Сегодня утром, 17 июля, он дал интервью и обратился к представителям Ликуда с посланием: "Мой телефон может отправить многих людей в тюрьму".



"За счет моей поддержки многие члены Кнессета продвинулись вперед, достигли того, чего достигли", - утверждал Зарка. Я не забуду их роскошные автомобили, не забуду, как говорили мне: "Зарка, поднимись со мной. Зарка, поешь у меня. Зарка, иди спать ко мне".



В интервью Зарка также сказал: "Вы знаете, какие проблемы может вызвать этот телефон? В тюрьму может попасть много людей, как из левого лагеря, так и из нашего. Я плачу 850 шекелей каждый месяц, чтобы все, что поступает на телефон, хранилось у меня. Я не лох. Это не криминальные улики, это я храню. Когда я захочу, я опубликую те материалы, которые у меня есть".