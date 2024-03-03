



Хуситы поклялись продолжать нападения на британские суда

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, поклялись продолжать нападения на британские корабли в Аденском заливе после потопления принадлежащего Великобритании судна Rubymar.



В субботу американские военные подтвердили, что принадлежащее Великобритании судно Rubymar затонуло после того, как 18 февраля было поражено противокорабельной баллистической ракетой, выпущенной йеменскими боевиками.



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"Хуситы продолжит топить новые британские корабли, и любые последствия или другие убытки будут добавлены к счету Великобритании", - говорится в сообщении Хусейна аль-Эззи, заместителя министра иностранных дел в правительстве, возглавляемом хуситами, на сайте X.



"Это государство-изгой, которое нападает на Йемен и сотрудничает с Америкой в спонсировании преступлений против гражданского населения в Газе", - утверждает он.

