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Хуситы объявили об обстреле очередного американского судна
31.01.2024 23:26 Алина Груднева

Хуситы объявили об обстреле очередного американского судна

Йеменские хуситы объявили об обстреле ракетами американского торгового судна.

Корабль якобы шел в сторону Израиля.

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"Мы провели военную операцию с использованием нескольких военно-морских ракет против американского грузового корабля "Коул", направлявшегося в Израиль. Корабль был подбит", - сообщил представитель хуситовЯхья Сари.

По его словам, поддерживаемая Ираном группировка продолжит "помогать палестинскому народу", не позволяя кораблям достигать Израиля, пока "гуманитарная помощь не попадет в Газу".

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