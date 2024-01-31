



Хуситы объявили об обстреле очередного американского судна

Йеменские хуситы объявили об обстреле ракетами американского торгового судна.



Корабль якобы шел в сторону Израиля.



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"Мы провели военную операцию с использованием нескольких военно-морских ракет против американского грузового корабля "Коул", направлявшегося в Израиль. Корабль был подбит", - сообщил представитель хуситовЯхья Сари.



По его словам, поддерживаемая Ираном группировка продолжит "помогать палестинскому народу", не позволяя кораблям достигать Израиля, пока "гуманитарная помощь не попадет в Газу".