



"Хизбалла" требует наказания за оскорбительную карикатуру на Хаменеи

Террористическая группировка "Хизбалла" требует от Парижа наказания для еженедельника Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.



По данным ливанских СМИ, организация осудила журнал, который поддержал протестующих в Исламской Республике.



"Хизбалла призывает французское правительство принять решительные меры для наказания виновных в этом акте, которые напали на то, что свято, и оскорбили достоинство целой нации. Хаменеи не просто лидер великой страны — он религиозный ориентир для десятков миллионов последователей", — сказано в заявлении.



Напомним, что некоторые карикатуры на Хаменеи носили откровенный и сексуальный характер. Власти Ирана были оскорблены такой публикацией.