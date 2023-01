"Хизбалла" требует наказания за оскорбительную карикатуру на Хаменеи

Террористическая группировка "Хизбалла" требует от Парижа наказания для еженедельника Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.



По данным ливанских СМИ, организация осудила журнал, который поддержал протестующих в Исламской Республике.



"Хизбалла призывает французское правительство принять решительные меры для наказания виновных в этом акте, которые напали на то, что свято, и оскорбили достоинство целой нации. Хаменеи не просто лидер великой страны — он религиозный ориентир для десятков миллионов последователей", — сказано в заявлении.



Напомним, что некоторые карикатуры на Хаменеи носили откровенный и сексуальный характер. Власти Ирана были оскорблены такой публикацией.

En soutien aux Iranien(nes) et à Charlie ! Le 8 décembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide suprême de la République islamique d'Iran. 1 mois plus tard et après + de 300 dessins reçus (ainsi que des milliers de menaces).