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Гутерриш: изменения климата происходят катастрофическими темпами
07.11.2022 02:30 Алина Груднева

Гутерриш: изменения климата происходят катастрофическими темпами

Последние восемь лет стали в мировой истории самыми теплыми.

 
Об этом на открытии климатической конференции COP27 сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
 
"Планета посылает сигнал бедствия. Доклад о состоянии климата - это хроника климатического хаоса. Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте", - отметил он.
 
По словам генсека ООН, каждая волна жары была все более интенсивной и опасной для жизни, особенно для уязвимых групп населения планеты.

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