



Гутерриш: изменения климата происходят катастрофическими темпами

Последние восемь лет стали в мировой истории самыми теплыми.

Об этом на открытии климатической конференции COP27 сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Планета посылает сигнал бедствия. Доклад о состоянии климата - это хроника климатического хаоса. Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте", - отметил он.

По словам генсека ООН, каждая волна жары была все более интенсивной и опасной для жизни, особенно для уязвимых групп населения планеты.