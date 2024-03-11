



Грузия выдвинула Украине жесткое требование для "нормализации отношений"

Грузия требует от Украины выдать чиновников времен президентства Михаила Саакашвили для "нормализации отношений". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте грузинского правительства в понедельник, 11 марта.



"Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации", - говорится в сообщении.



В Тбилиси считают, что в украинских властях высокие должности занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные по разным обвинениям в Грузии. В частности, грузинская сторона считает необходимым высказать свою позицию после включения Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии.



"В связи с этим, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Георгий Лорткипанидзе является заместителем главы Службы контрразведки Украины", - говорится в сообщении.



Грузинское правительство выразило надежду, что Киев пересмотрит решения, которые "грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".



"Правительство Грузии удивлено решениями, принятыми украинскими властями, которые, как представляется, искусственно вбивают клин между двумя исторически дружественными странами и народами", - отмечается в заявлении.



Известно, что Зурабу Адеишвили объявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными. По трем делам его приговорили от 2 до 5 лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине.

Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.



Георгия Лорткипанидзе обвиняют в причастности к якобы незаконному пересечению Михаилом Саакашвили государственной границы. В грузинской прокуратуре утверждают, что именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут возвращения экс-президента на родину.



Как известно, отношения Украины и Грузии переживают сложный период. Тбилиси отказался вводить санкции против России, а также запрещал своим гражданам присоединяться к ВСУ.