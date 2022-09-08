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Грузия ужесточила контроль на въезд для россиян
08.09.2022 15:40 Александр Юзовский

Грузия ужесточила контроль на въезд для россиян

Грузия ужесточила контроль на границе для въезжающих россиян, о чем сообщил директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

По его словам, ежедневно десяткам россиян стали запрещать въезд на территории Грузии.

"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – подчеркнул Куроптев.

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