



Греция не будет отправлять в Украину ЗРК С-300

Греция не будет отправлять в Украину ЗРК С-300 российского производства, поскольку они необходимы для защиты самой Греции.



Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает местное издание Protothema.



"Об отправке в Украину ЗРК С-300 не может быть и речи. Любая поддержка Украины не будет осуществляться в ущерб обороноспособности Греции", - подчеркнул премьер-министр.



Политик также напомнил, что Греция готова передать Украине гусеничные БМП-1 советского производства, но намерена получить им на замену от Германии Marder1A3. По его словам, переговоры о возможном обмене все еще продолжаются.

