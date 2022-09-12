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Греция не будет отправлять в Украину ЗРК С-300
12.09.2022 12:33 Юлия Фрилис

Греция не будет отправлять в Украину ЗРК С-300

Греция не будет отправлять в Украину ЗРК С-300 российского производства, поскольку они необходимы для защиты самой Греции.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает местное издание Protothema.

"Об отправке в Украину ЗРК С-300 не может быть и речи. Любая поддержка Украины не будет осуществляться в ущерб обороноспособности Греции", - подчеркнул премьер-министр.

Политик также напомнил, что Греция готова передать Украине гусеничные БМП-1 советского производства, но намерена получить им на замену от Германии Marder1A3. По его словам, переговоры о возможном обмене все еще продолжаются.

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