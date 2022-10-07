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Горовиц озвучил прогноз по поводу соглашения с Ливаном
07.10.2022 08:50 Алина Груднева

Горовиц озвучил прогноз по поводу соглашения с Ливаном

Соглашение о демаркации морской границы с Ливаном может быть подписано до выборов в Кнессет, которые состоятся 1 ноября.

 
Такой прогноз озвучили министр здравоохранения Ницан Горовиц, являющийся членом военно-политического кабинета.
 
"Я думаю, что есть шанс подписать соглашение с Ливаном до выборов. Обе страны очень заинтересованы в этом соглашении. Обе страны иметь политический график, который увеличивает вероятность того, что это произойдет в самом ближайшем будущем", - сказал он. 
 
По словам Горовица, работа над соглашением продолжается.
 
Напомним, что глава Моссада предупредил членов военно-политического кабинета о возможности нанесения удара "Хизбаллой", если соглашение не будет подписано.

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