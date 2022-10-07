



Горовиц озвучил прогноз по поводу соглашения с Ливаном

Соглашение о демаркации морской границы с Ливаном может быть подписано до выборов в Кнессет, которые состоятся 1 ноября.

Такой прогноз озвучили министр здравоохранения Ницан Горовиц, являющийся членом военно-политического кабинета.

"Я думаю, что есть шанс подписать соглашение с Ливаном до выборов. Обе страны очень заинтересованы в этом соглашении. Обе страны иметь политический график, который увеличивает вероятность того, что это произойдет в самом ближайшем будущем", - сказал он.

По словам Горовица, работа над соглашением продолжается.