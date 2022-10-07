



Глава Моссада предупредил о возможности удара "Хизбаллы"

"Хизбалла" может попытаться нанести удар по объектам, контролируемым Израилем, на спорном морском газовом месторождении.

По данным 12 канала, такое заявление на заседании военно-политического кабинета сделал глава Моссада Давид Барнеа.

Иерусалим ранее привел в боевую готовность войска на севере страны на фоне роста напряженности из-за рассмотрения предложения США по поводу демаркации морской границы.

На заседании кабинета премьер-министра Яира Лапида уполномочили принимать решения в случае эскалации на северной границе Израиля без необходимости лишний раз созывать кабинет.

Министра обороны Бени Ганца и заместителя премьер-министра Нафтали Беннета уполномочили принимать решения, если будет развиваться такой сценарий.

Барнеа сказал министрам, что глава "Хизбаллы" Хасан Насралла может почувствовать давление и начать на этом фоне действовать против Израиля.

Об этом свидетельствуют его публичные обещания, которые он давал, чтобы остановить добычу газа Израилем на месторождении Кариш, если не будет достигнуто соглашение на условиях Ливана.

"Есть опасения, что ему придется показать, что он поддерживает собственные обещания, и совершить символическое действие", — предупредил Барнеа.

Он также отметил, что Бейрут в подавляющем большинстве поддерживает сделку, которая позволит Ливану начать добычу газа.