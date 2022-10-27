



Главный раввин РФ потребовал от чиновника извинений за "вульгарный антисемитизм"

Главный раввин России Берл Лазар потребовал от российского чиновника извинений за антисемитизм.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Он обвинил секретаря Совета безопасности России Алексея павлова в антисемитских разжиганиях ненависти в связи с войной в Украине.

Реакция последовала за статьей чиновника в "Аргументах и фактах", в которой тот говорил о необходимости провести "десатанизацию" в Украине из-за сотен "неоязыческих культов". В список различных религиозных групп он также включил движение Хабад-Любавич.

По словам представителя Лазара, раввина Боруха Горина, слова Павлова могут войти в историю как начало новой эры в отношениях России с евреями.

Офис Лазара назвал колонку Павлова "вульгарным антисемитизмом". Раввин заявил, что российские евреи требуют немедленного и недвусмысленного ответа со стороны общества и государственных органов на опасные заявления чиновника.

"90% раввинов, работающих в еврейских общинах России, принадлежат к Хабаду, как и я. Логику господина Павлова можно назвать нелепой, вульгарным антисемитизмом, но на самом деле это новая редакция тех же старых, пропитанных кровью наветов, и они чрезвычайно опасны, когда их произносит член Совета безопасности России", - сказал Лазар.