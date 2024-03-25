



Глава разведки Буданов сообщил, что готовятся новые высадки ВСУ в Крыму

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые операции украинских военных во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает в интервью в документальном проекте "ГУР. Битва за море".



На вопрос журналистки о том, готовятся ли какие-нибудь новые высадки в Крыму, Буданов ответил утвердительно.



"Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад", - подчеркнул руководитель ГУР.



Напомним, бойцы ГУР несколько раз проводили наземные операции во временно оккупированном Крыму. Так, 24 августа 2023 года разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. Тогда произошел бой в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.



В свою очередь российские источники начали придумывать свою версию о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была "уничтожена". На самом деле в рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.