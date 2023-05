Глава МВД Турции обвинил Запад в попытке переворота на выборах

Министр внутренних дел Турции обвинил Запад в использовании напряженных майских выборов в стране для осуществления попытки переворота, поделившись в качестве доказательства видеозаписью, на которой президент США Джо Байден говорит, что поддержит оппозицию.



Как сообщает The Media Line, Министр внутренних дел Сулейман Сойлу в субботу опубликовал в Твиттере свое телевизионное интервью, в котором он вновь заявил, что выборы были политическим переворотом. Когда Сойлу выступал в эфире, канал воспроизвел видео, на котором Байден говорит о поддержке турецкой оппозиции, если он станет президентом.



Опросы показывают, что президентские и парламентские выборы, которые состоятся 14 мая, будут близкими, причем по некоторым данным Эрдоган и его главный соперник, глава Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу, находятся в пределах одного-двух процентов друг от друга.



Прокурдская HDP, которая не входит в коалицию, в пятницу призвала своих сторонников голосовать за Кылычдароглу, что стало большим стимулом для кандидата, возглавляющего альянс шести оппозиционных партий. Кандидат от этой партии в 2018 году, Селахаттин Демирташ, набрал около 8 процентов голосов в президентской гонке, несмотря на то, что находился за решеткой.



Ранее в четверг министр внутренних дел поднял идею иностранного вмешательства, заявив, что выборы были “попыткой политического переворота Запада”.



На следующий день Сойлу написал в Твиттере, что выборы были “попыткой политического переворота”, обвинив в этом США, а затем поделился видео Байдена. О поддержке оппозиционного руководства Турции он заявил в интервью журналистам New York Times во время своей президентской кампании.



“Мы можем поддержать те элементы турецкого руководства, которые все еще существуют, и получить от них больше, и воодушевить их, чтобы они могли сразиться с Эрдоганом и победить его, — сказал он. - Не переворотом, а избирательным процессом”.



Берк Эсен, доцент политологии стамбульского университета Сабанджи, сказал The Media Line, что комментарии министра внутренних дел могут быть признаком того, что некоторые официальные лица могут не уступить, если Партия справедливости и развития Эрдогана (ПСР) проиграет.



“Я весьма обеспокоен заявлением Сулеймана Сойлу, — сказал Эсен. - Это также может продемонстрировать тот факт, что некоторые члены правительства действительно придерживаются жесткой линии, когда речь идет о смене власти с помощью выборов, и что они, возможно, готовятся к сопротивлению”.



Эсен сказал, что комментарии предполагают, что некоторые части правительства Эрдогана считают, что они могут проиграть, но что президент Турции не может делать такие замечания, потому что это будет воспринято как признак слабости.



Салим Чевик, эксперт по Турции и правам человека в Немецком институте международных отношений и безопасности, заявил, что замечания Сойлу показали, что ПСР может не смириться с поражением.



Чевик считает, что Эрдоган будет одновременно утверждать, что выборы были свободными и справедливыми, а также сигнализировать о том, что он не смирится с поражением, посредством заявлений других людей. Во время кампании за НРП в воскресенье мэр Анкары Мансур Яваш отверг утверждение Сойлу о попытке государственного переворота и заявил, что урна для голосования отразит волю народа. Журналист, задавший Сойлу вопрос по этому поводу в пятницу, сказал, что Служба безопасности министра внутренних дел сфотографировала его удостоверение личности и попыталась удалить видео разговора, сообщает новостной сайт Duvar.



Ранее Сойлу обвинял США в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. Чевик заявил, что, хотя в Турции и существуют антизападные настроения, он не верит, что высказывания Сойлу понравятся избирателям. “Поднимать знаки вопроса о подлинности выборов — это большая натяжка, и это обычно негативно воспринимается электоратом”, — написал он в электронном письме The Media Line.