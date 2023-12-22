



Глава МИД Польши: Украина должна выиграть в войне

Президент России Владимир Путин должен проиграть в этой войне, а Украина победить.



Такое заявление во время пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сделал новый глава МИД Польши Радослав Сикорский, прибывший со своим первым визитом в этой должности в Киев.



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"Украина должна выиграть эту войну, а Путин должен ее проиграть, и в конце десятилетия мы хотим, чтобы Украина в своих международно признанных границах была членом Европейского союза и важным партнером Польши, уже как член той же европейской семьи", - подчеркнул он.



По словам Сикорского, никто не имеет права нападать на соседние страны. Он добавил, что позиция Варшави в отношении Украины, чью сторону та принимает, остается неизменной.