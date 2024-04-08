



Глава МИД Ирана направляется в Дамаск

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан направляется с визитом в столицу Сирии Дамаск, сообщают государственные СМИ, спустя неделю после того, как в результате удара, в котором обвинили Израиль, погибли семь командиров его Революционной гвардии в здании, прилегающем к иранскому посольству.



Иран поклялся отомстить за эти смерти, а старший советник верховного лидера заявил в воскресенье, что израильские посольства больше не являются безопасными.



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Амирабдоллахиан начал региональное турне вчера в Маскате, где он встретился с официальными лицами Омана и представителем йеменских хуситов Мохамедом Абдельсаламом, который заявил, что поддерживаемая Ираном боевая группировка будет продолжать атаковать суда, направляющиеся в Израиль, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.



"Нападение на здание посольства Ирана в Дамаске - это новый шаг в подстрекательстве Израиля и его попытке расширить войну в регионе", - заявил Амирабдоллахиан, находясь в Омане.

