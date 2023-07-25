Глава МИД Британии: Россия может атаковать гражданские суда в Черном море
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море.
"Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море. Мы будем освещать это недобросовестное поведение на Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению ("Черноморской зерновой инициативе" – ред.)", – отметил министр.
The UK believes that Russia may escalate its campaign to destroy Ukraine’s food exports by targeting civilian ships in the Black Sea.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 25, 2023
We will highlight this unconscionable behaviour at the UNSC. Russia should stop holding global food supplies hostage and return to the deal.