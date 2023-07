Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море.



"Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море. Мы будем освещать это недобросовестное поведение на Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению ("Черноморской зерновой инициативе" – ред.)", – отметил министр.





The UK believes that Russia may escalate its campaign to destroy Ukraine’s food exports by targeting civilian ships in the Black Sea.



We will highlight this unconscionable behaviour at the UNSC. Russia should stop holding global food supplies hostage and return to the deal.