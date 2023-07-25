



Глава МИД Британии: Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море.



"Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море. Мы будем освещать это недобросовестное поведение на Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению ("Черноморской зерновой инициативе" – ред.)", – отметил министр.



