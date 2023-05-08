



"Глава ДНР" Пушилин подписал указ о переименовании Донецка на три дня в году

Временно исполняющий обязанности "главы ДНР" Денис Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино. Город будет именоваться на старый лад три дня в году.



Согласно указу, Донецк будет переименован 9 мая, 22 июня, 8 сентября. Последнюю дату установили как День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.



До 1924 года город назывался Юзовка, затем его назвали Сталин. В 1929-м название изменили на Сталино, а в 1961 он был переименован в Донецк.