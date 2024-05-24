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Глава британской оппозиции не против признания "палестинского государства"
24.05.2024 14:10 Алина Груднева

Глава британской оппозиции не против признания "палестинского государства"

Лидер британской оппозиции Кейр Стармер не против признания "палестинского государства", если он победит на предстоящих выборах в парламент Соединенного Королевства.

Тем не менее, он считает, что это должно быть сделано в "нужный момент" в рамках "мирного процесса".

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Стармер считает, что решение о создании двух государств важно для прочного мира в регионе.

Его комментарий прозвучал на фоне того, что 28 мая должно вступить в силу решение Ирландии, Испании и Норвегии о признании "палестинского государства".

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