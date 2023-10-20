



Гилад Эрдан раскритиковал NYT за возвращение репортера, восхвалявшего Гитлера

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал издание The New York Times за повторное найм репортера в Газе, который восхвалял Гитлера.



Авторская статья Солимана Хиджи появилась в материалах "Нью-Йорк Таймс" после начала войны между Израилем и Хамасом после двухлетнего перерыва.



"The New York Times только что вновь нанял нациста. Пусть это осознается. Солиман Хиджи восхваляет Гитлера, и "Нью-Йорк Таймс" вновь наняла его", — написал Эрдан в социальной сети X.



"Распространение пропаганды ХАМАСа и повторный прием на работу сторонников терроризма, восхваляющих Холокост, активно разжигают антисемитизм", — заявил посол.