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Гилад Эрдан раскритиковал NYT за возвращение репортера, восхвалявшего Гитлера
20.10.2023 20:20 Наталья Богинская

Гилад Эрдан раскритиковал NYT за возвращение репортера, восхвалявшего Гитлера

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал издание The New York Times за повторное найм репортера в Газе, который восхвалял Гитлера.

Авторская статья Солимана Хиджи появилась в материалах "Нью-Йорк Таймс" после начала войны между Израилем и Хамасом после двухлетнего перерыва.

"The New York Times только что вновь нанял нациста. Пусть это осознается. Солиман Хиджи восхваляет Гитлера, и "Нью-Йорк Таймс" вновь наняла его", — написал Эрдан в социальной сети X.

"Распространение пропаганды ХАМАСа и повторный прием на работу сторонников терроризма, восхваляющих Холокост, активно разжигают антисемитизм", — заявил посол.

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