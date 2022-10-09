



Германия ужесточит санкции в отношении Ирана

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что страна будет ужесточать санкции в отношении Ирана из-за жестокого разгона демонстрантов.



“Мы обеспечим, чтобы ЕС наложил запрет на въезд для тех, кто ответственен за эти жестокие репрессии, и заморозил их активы в ЕС”, — сказала министр.



Кроме того, Бербок заявила, что “тот, кто избивает женщин и девушек на улице, похищает людей, которые не хотят ничего, кроме свободной жизни, произвольно арестовывает их и приговаривает к смерти, находится на неправильной стороне истории”.