



Германия предоставит Украине 11 млрд евро военной помощи до 2028 года

Германия предоставила Украине 5,97 млрд евро, а также дополнительные обязательства в размере 4,929 млрд евро до 2028 года, что в общей сложности составляет почти 11 млрд евро. Эти средства, были распределены на несколько лет. В 2022 году Германия выделила 1,63 млрд евро. В 2023 году Германия выделит около 5,4 млрд евро на военную помощь Украине, что значительно больше, чем в 2022 году.



Что касается военной техники, то немецкие поставки в Украину включают различные боевые машины, такие как гусеничные многоцелевые машины (BV206, M113), боевые машины пехоты (Marder 1A3), бронетранспортеры (Dingo 2) и основные боевые танки (Leopard 1A5 и Leopard 2 A6).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В сфере ПВО Германия поставила Украине несколько систем ПВО, включая Gepard 1A2, Iris-T SLM и SLS, мобильные системы ПВО Patriot и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Артиллерийская поддержка включает 155-мм боеприпасы, реактивные системы залпового огня, в том числе MARS II, и самоходные гаубицы PZH 2000. Инженерный потенциал Украины был улучшен за счет противоминных танков Wisent 1, мостоукладчиков Biber, ремонтно-эвакуационных танков Bergepanzer 2 и 3, а также инженерных бронемашин (AEV) Dachs 1A2.



Кроме того, Германия поставляет различные виды боевой техники, включая беспилотники, оружие, лазерные дальномеры и средства связи. Эти усилия дополняются материально-технической поддержкой: в Украину доставлено множество грузовиков и автомобилей, включая специализированные HMMWV, Zetros и тяжелые грузовики HX81. В пакет помощи также входят предметы первой необходимости, такие как боеприпасы, медикаменты и полевое оборудование.