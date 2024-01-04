



Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в списке

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитная система Skynex, машины для разминирования и многое другое.



По данным немецкого правительства, также переданы ракеты к Patriot и IRIS-T SLM и боеприпасы к Leorard 2A6.



В новый пакет помощи, в частности, вошли: 10 БМП "Мардер", 2 РЛС TRML-4D, 9080 боеприпасов 155 мм, 2 танка для разминирования WISENT, 1 танк-мостоукладчик Biber, 3350 боевых касок, 30 систем обнаружения дронов, 10 наземных обзорных РЛС GO1, столько же грузовиков Zetros.



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Кроме того, Германия передала 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп, 34 других транспортных средства, 305 штурмовых винтовок МК 556, 0,75 млн патронов, 1152 зимних маскировочных сеток.



Ожидается, что в следующий пакет войдут 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, 1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней, 20 систем обнаружения беспилотников, 26 850 боевых шлемов, 41 грузовик Mercedes, 4 695 штурмовых винтовок MK 556, 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия и 8 000 противотанковых мин.