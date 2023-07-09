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Генсек ООН: Судан находится на грани “полномасштабной гражданской войны”
09.07.2023 15:58 Ирина Демьянова

Генсек ООН: Судан находится на грани “полномасштабной гражданской войны”

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на грани “полномасштабной гражданской войны”, поскольку ожесточенные столкновения продолжаются в Хартуме.

Он предупреждает, что война между суданскими военными и мощными военизированными формированиями может дестабилизировать весь регион.

Судан погрузился в хаос после нескольких месяцев напряженности между военачальником генералом Абдель-Фаттахом Бурханом и его соперником генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, командующим военизированными силами оперативной поддержки, которые в середине апреля переросли в открытые бои.

Генеральный секретарь также осуждает крупномасштабное насилие и жертвы в западном регионе Дарфура, который пережил одни из самых ожесточенных боев в продолжающемся конфликте, говорится в заявлении Фархана Хака, заместителя пресс-секретаря генерального секретаря.

“Налицо полное игнорирование норм гуманитарного права и прав человека, что опасно и тревожно”, — отметил Гутерриш.
 

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