



Генсек ООН: Судан находится на грани “полномасштабной гражданской войны”

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на грани “полномасштабной гражданской войны”, поскольку ожесточенные столкновения продолжаются в Хартуме.



Он предупреждает, что война между суданскими военными и мощными военизированными формированиями может дестабилизировать весь регион.



Судан погрузился в хаос после нескольких месяцев напряженности между военачальником генералом Абдель-Фаттахом Бурханом и его соперником генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, командующим военизированными силами оперативной поддержки, которые в середине апреля переросли в открытые бои.



Генеральный секретарь также осуждает крупномасштабное насилие и жертвы в западном регионе Дарфура, который пережил одни из самых ожесточенных боев в продолжающемся конфликте, говорится в заявлении Фархана Хака, заместителя пресс-секретаря генерального секретаря.



“Налицо полное игнорирование норм гуманитарного права и прав человека, что опасно и тревожно”, — отметил Гутерриш.

