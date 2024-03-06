



Гарри Каспаров объявлен террористом

Российского оппозиционера и сооснователя Форума свободной России Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно данным реестра, в отношении него возбуждено уголовное дело по террористической статье. Другие подробности не раскрываются.



В конце прошлого года МВД России нашло "признаки преступления" в действиях Каспарова и его соратника Ивана Тютрина в связи с проведением аукциона в поддержку российских добровольцев, воюющих на стороне Украины.



Ведомство усмотрело в действиях Каспарова и Тютрина признаки преступления по статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Такой организацией был ранее признан Форум свободной России.



Материалы проверки были направлены в Следственный комитет России для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. О возбуждении дела в отношении Каспарова не сообщалось.