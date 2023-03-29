



Галант о запуске спутника Ofek 13: важное достижение, не имеющее аналогов

Министр обороны Йоав Галант присутствовал на стартовой площадке во время запуска спутника Ofek 13.



"Тот, кто нуждался в дополнительных доказательствах передовых технологических инноваций, которые характеризуют израильскую систему безопасности, получил их сегодня должным образом с успешным запуском спутника, который является важным достижением, не имеющим аналогов. Израиль уже много раз продемонстрировал свои разносторонние возможности в области космоса и является одной из небольшого числа стран, обладающих такими возможностями. И мы будем продолжать развивать и углублять эти возможности", — сказал Галант.



"Достижение, которым мы можем гордиться сегодня, основано, прежде всего, на творчестве, таланте и приверженности своей работе инженеров и всех высококлассных профессионалов, вовлеченных в миссию. Мы продолжим доказывать, что небо это не предел для израильской системы безопасности, которая улучшает свои оперативные возможности во всех измерениях и против самых разных вызовов", — добавил министр обороны.

