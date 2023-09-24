Новости » Политика
Генассамблея ООН: вы пропустили самое интересное
24.09.2023 10:23 Алина Груднева

Генассамблея ООН: вы пропустили самое интересное

Журналист издания Daily Сaller сделал подборку "раздражающих и безумных" тезисов, которые могли пропустить на Генассамблее ООН читатели.

На выступление президента Ирана Ибрагима Раиси пришел лишь один лидер из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, министр иностранных дел ОАЭ осудил заявления,  сделанные председателем ПА Махмудом Аббасом, о Холокосте. Он обвинил главу Палестинской автономии в клевете "нацистских апологетов".

Тем временем, наследный принц Саудовской Аравии подтвердил свою заинтересованность в развитии процветающего и мирного Ближнего Востока. При этом, он умолчал о "проблемах" палестинцев.

Кроме того, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу удалось провести, судя по всему, продуктивную беседу с президентом США Джо Байденом. Эта встреча подтвердила дипломатические полномочия главы израильского правительства.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы