



Флеминг из GCHQ: Путин принимает ошибочные решения

Глава РФ Владимир Путин принимает ошибочные решения, армия РФ истощена...



"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", - уверен глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг.



По его словам, решения президента РФ Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти.



Также Флеминг считает, что несмотря на ракетные удары по целям по всей Украине 10 октября, у Москвы заканчиваются боеприпасы, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.

