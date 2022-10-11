Новости » Политика
Флеминг из GCHQ: Путин принимает ошибочные решения
11.10.2022 22:22 Юлия Фрилис

Флеминг из GCHQ: Путин принимает ошибочные решения

Глава РФ Владимир Путин принимает ошибочные решения, армия РФ истощена...

"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", - уверен глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг.

По его словам, решения президента РФ Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти.

Также Флеминг считает, что несмотря на ракетные удары по целям по всей Украине 10 октября, у Москвы заканчиваются боеприпасы, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы