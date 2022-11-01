



Финляндия и Швеция не против размещения у себя ядерного оружия

Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, они не будут против размещения на своих территориях ядерного оружия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет закрывать никаких дверей. По ее словам, страна ждет ратификацию членства в НАТО со стороны Турции и Венгрии, которые оказались единственными, кто против.

Марин поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Финляндия и Швеция действуют вместе в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию", - отметил он.