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Финляндия и Швеция не против размещения у себя ядерного оружия
01.11.2022 19:30 Алина Груднева

Финляндия и Швеция не против размещения у себя ядерного оружия

Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, они не будут против размещения на своих территориях ядерного оружия.

 
Об этом сообщает Bloomberg.
 
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет закрывать никаких дверей. По ее словам, страна ждет ратификацию членства в НАТО со стороны Турции и Венгрии, которые оказались единственными, кто против. 
 
Марин поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
 
"Финляндия и Швеция действуют вместе в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию", - отметил он.

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