Финляндия и Швеция не против размещения у себя ядерного оружия
Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, они не будут против размещения на своих территориях ядерного оружия.
Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет закрывать никаких дверей. По ее словам, страна ждет ратификацию членства в НАТО со стороны Турции и Венгрии, которые оказались единственными, кто против.
Марин поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"Финляндия и Швеция действуют вместе в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию", - отметил он.