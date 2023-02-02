



Филиппины предоставили США широкий доступ к своим военным базам

Филиппины предоставили Соединенным Штатам более широкий доступ к своим военным базам, заявили в четверг главнокомандующие их обороной, на фоне обеспокоенности растущей напористостью Китая в спорном Южно-Китайском море и напряженности в отношении независимого Тайваня.



Соединенным Штатам будет предоставлен доступ еще к четырем объектам в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) 2014 года, заявили министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Филиппин Карлито Гальвес на совместной пресс-конференции в филиппинском военном штабе в Маниле.



Остин, прибывший на Филиппины для переговоров, поскольку Соединенные Штаты стремятся расширить свои возможности безопасности в рамках усилий по сдерживанию любых действий Китая против самоуправляемого Тайваня, назвал решение Филиппин "большим делом".



"Наш альянс делает обе наши демократии более безопасными и помогает поддерживать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", — сказал Остин, чей визит последовал за ноябрьским визитом вице-президента США Камалы Харрис, который включал остановку на острове Палаван в Южно-Китайском море.



"Мы обсудили конкретные действия по устранению дестабилизирующих действий в водах, окружающих Филиппины, в том числе в западной части Филиппинского моря, и мы по-прежнему привержены укреплению наших общих возможностей противостоять вооруженному нападению", — сказал Остин.



"Это всего лишь часть наших усилий по модернизации нашего альянса. И эти усилия особенно важны, поскольку Китайская Народная Республика продолжает выдвигать свои незаконные претензии в западной части Филиппинского моря"», — добавил он.



Китай заявил, что расширение доступа США к филиппинским военным базам подорвало региональную стабильность и усилило напряженность.

"Это действие, которое обостряет напряженность в регионе и ставит под угрозу региональный мир и стабильность. Региональные страны должны сохранять бдительность в этом отношении и избегать использования США", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин на очередном брифинге.



Дополнительные объекты в соответствии с EDCA доводят до девяти количество военных баз, к которым Соединенные Штаты будут иметь доступ. Соединенные Штаты объявили, что выделяют более 82 миллионов долларов на инфраструктуру на существующих площадках.



EDCA позволяет США получить доступ к филиппинским военным базам для совместной подготовки, предварительного размещения оборудования и строительства таких объектов, как взлетно-посадочные полосы, хранилища топлива и казармы, но не для постоянного присутствия.



Остин и Гальвез не уточнили, на какие объекты получили доступ США. Бывший филиппинский военачальник заявил, что Соединенные Штаты запросили доступ к базам на главном северном острове Лусон, ближайшей части Филиппин к Тайваню, и на Палаване на юго-западе, недалеко от спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.



Перед встречей со своим коллегой Остин встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом и заверил его в поддержке США.



Отношения между Соединенными Штатами и их бывшей колонией испортились при предыдущем президенте Родриго Дутерте, который делал предложения в отношении Китая и был известен своей антиамериканской риторикой и угрозами понизить уровень военных связей.



Маркос дважды встречался с президентом Джо Байденом с тех пор, как сын бывшего диктатора, которого также звали Фердинанд Маркос, одержал убедительную победу на выборах в прошлом году и подтвердил, что не видит будущего для своей страны без ее давнего союзника по договору.



"Я всегда говорил, что будущее Филиппин и Азиатско-Тихоокеанского региона всегда должно быть связано с Соединенными Штатами", — сказал Маркос Остину.

