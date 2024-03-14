



Фигурант взрыва военных складов в Чехии умер в Греции

Один из возможных фигурантов дела Врбетице долгое время жил со своей женой Еленой на полуострове Халкидики. Пара приехала в Чехию, куда они наведывались время от времени, в начале 1990-х годов и получила политическое убежище, а затем и чешское гражданство.



Николай Шапошников умер, сообщают Radiožurnál и iROZHLAS.cz. Бывший военный советской армии оказался под прицелом преступников в связи с делом Врбетице. Полицейские выясняют, был ли он в контакте с Андреем Аверьяновым, российским генералом ГРУ, чье подразделение предположительно спланировало и осуществило взрывы 2014 года. В то время Шапошников работал продавцом в компании Imex Group и отрицал свои контакты с Аверьяновым.



Шапошников умер в Греции от остановки сердца. Достоверные источники подтвердили это Radiožurnálu и iROZHLAS.cz. По их словам, "вскрытие не подтвердило вину иностранцев".



