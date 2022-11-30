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Еврокомиссия предложила направить российские активы Украине
30.11.2022 11:15 Раиса Вовк

Еврокомиссия предложила направить российские активы Украине

Европейская комиссия предложила план конфискации российских активов, которые были заморожены в ЕС. Средства пойдут в Украину, чтобы компенсировать ущерб от вторжения, пишет Reuters.

"Мы заблокировали 300 млрд евро резервов центрального банка России и заморозили 19 млрд евро денег российских олигархов", - заявила президент исполнительной власти Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен.

Она сказала, что в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могут управлять средствами и инвестировать их. Вырученные средства пойдут в Украину, чтобы в конечном итоге компенсировать ущерб, причиненный стране.

"Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого", - добавила глава Еврокомиссии.

Она также сообщила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций "для расследования и судебного преследования преступлений российской агрессии".

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в результате полномасштабного российского вторжения в Украине могли погибнуть 20 000 гражданских. 

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