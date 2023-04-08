



Эстония требует членства Украины в НАТО

За кулисами существенной поддержки Украины со стороны Эстонии скрывается борьба за то, чтобы заставить союзников делать больше.



В эксклюзивном интервью Kyiv Independent министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу признал, что не удовлетворен ни количеством, ни темпами поддержки союзников оружием, "поскольку война все еще продолжается".



Рейнсалу, ранее призывавший союзников, наконец, отправить танки на Украину, подчеркнул, что воздержание от поставок критически важных для Киева вооружений было бы равносильно "со-подписанию решения о проигрыше Украины на земле", даже если Россия "играет" с ядерными угрозами.



Эстония, одна из самых маленьких стран в Европе, была в авангарде призыва к союзникам по НАТО продолжать поставки столь необходимого оружия в Украину.



Расположенное на восточном фланге НАТО, граничащее с Россией, балтийское государство усердно работало, чтобы подтолкнуть союзников к сохранению импульса пока существует вероятность, что Россия может снова вторгнуться в соседние страны.



Рейнсалу сказал, что президент России Владимир Путин уже совершил "одну стратегическую ошибку", думая, что сможет быстро добиться результатов в Украине. Однако еще предстоит доказать его неправоту в отношении еще одного опасного предположения о хрупкости западного единства.



"Путин, вероятно, полагает, что сила воли западного сообщества на самом деле слабее, чем его способность мобилизовать свое общество и государство, и в прошлом было показано, что он оказался прав", — сказал Рейнсалу, имея в виду российское вторжение в Грузию в 2008 г. и Украину в 2014 г.



"Путин также использует свои рычаги, затягивая эту войну и ослабляя силу воли Запада с намерением, чтобы Запад искал какие-то отдельные политические решения", - сказал эстонский министр.



А поскольку и Россия, и Украина признают, что это будет долгая война, Рейнсалу предупредил, что будет "очень опасно", если некоторые союзники откажутся от поддержки Киева, поскольку это становится все более дорогостоящим для Запада.



По словам эстонского чиновника, союзники не должны оказывать давление на Украину, чтобы она "выработала определенное политическое решение", даже если она не может оправдать ожидания Запада в отношении определенных сроков освобождения ее территории.



Рейнсалу сказал, что было бы "аморально и несправедливо" даже предлагать заморозить конфликт или пойти на компромиссы, чтобы положить конец войне, когда "мы до сих пор не дали Украине достаточного количества оружия".



"Если мы сдадимся, то мир сначала потеряет Украину и наше достоинство, а потом мы потеряем и себя - по крайней мере, нашу безопасность или безопасность нашего будущего поколения", - сказал Рейнсалу.



"Я уверен, что все страны заинтересованы в мире, особенно те страны, которые соседствуют с Россией, но ложный мир — это лишь прелюдия к новым войнам", — сказал министр.



Интервью состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в кулуарах двухдневной встречи на уровне министров, на которой Финляндия официально присоединилась к НАТО.



Эстонский министр утверждает, что единственным способом достижения европейской безопасности является вступление Украины в НАТО.



"Что касается всех видов гарантий безопасности, то это фальшивые копии членства в НАТО. НАТО является единственной последовательной гарантией безопасности Украины, а также Европы, чтобы избежать новой агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации", — сказал Рейнсалу.



На министерской встрече 4-5 апреля Рейнсалу сказал, что путь Украины в НАТО был одной из ключевых обсуждаемых тем. Он подчеркнул, что даже во время войны жизненно важно "обсудить, каковы предпосылки европейской безопасности и нового порядка, чтобы избежать новой войны".



Однако между союзниками по НАТО существуют разногласия по поводу того, не слишком ли рано обсуждать заявку Украины на членство, поскольку Россия продолжает военные действия на территории Украины.

