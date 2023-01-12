



Эстер Хают о реформе: Безудержная атака на систему правосудия

Председатель БАГАЦа судья Эстер Хают резко раскритиковала судебную реформу министра юстиции Ярива Левина.



Как сообщает Times of Israel, Хают обвинила Левина в подстрекательстве к "безудержной атаке на систему правосудия".



"Они называют это поправкой к судебной системе. Но я говорю, что это разрушение судебной системы, в которой хотят лишить ее независимости и заставить замолчать", - заявила Хают на конференции Израильской ассоциации публичного права.



Судья продолжила: "Это разнузданная атака на судебную систему, как будто это враг, которого нужно атаковать и усмирить. Это план сокрушения судебной системы. Он призван нанести смертельный удар по независимости и независимости судебной власти. Как я уже неоднократно заявляла, независимость судебной системы является источником жизненной силы суда, и без нее судьи Израиля не смогут выполнять свою роль лояльных государственных служащих".



Эстер Хают добавила: "В этом году Государство Израиль будет отмечать 75-летие своей независимости как еврейского и демократического государства. Это важная веха в жизни страны, но, к сожалению, пока представленный план изменений реализуется, 75-летие запомнится как год, когда демократической идентичности страны была нанесена смертельная рана. Тот, кто утверждает, что большинство, избравшее своих представителей в Кнессет, тем самым дало им "открытый чек" делать все, что им заблагорассудится, напрасно использует имя демократии".