



Эскалация напряженности: Северная Корея запустила две баллистические ракеты

В воскресенье Северная Корея в воскресенье запустила две баллистические ракеты в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова, заявили Южная Корея и Япония, что побудило администрацию президента Южной Кореи “решительно осудить” Пхеньян за эскалацию напряженности.



Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи JCS заявил, что две ракеты средней дальности пролетели около 500 км.



Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что ракеты, похоже, приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии, и сообщений о повреждениях не поступало.



“Баллистические ракеты Северной Кореи были запущены под крутым углом и приземлились в Восточном море”, – говорится в заявлении южнокорейского JCS. “Спецслужбы Южной Кореи и США проводят тщательный анализ с учетом последних тенденций, связанных с ракетным развитием Северной Кореи”.



В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что продолжающиеся провокации Севера и разработка ядерного оружия и ракет еще больше поставят под угрозу северокорейский режим.



Запуск ракеты Севера произошел всего через несколько дней после того, как страна испытала твердотопливный двигатель большой тяги, который, по мнению экспертов, позволит более быстрый и мобильный запуск баллистических ракет, поскольку Север стремится разработать новое стратегическое оружие и ускорить свои ядерные и ракетные программы.



Испытания под руководством лидера Ким Чен Ына были проведены в четверг на космодроме Сохэ в Северной Корее, который использовался для испытаний ракетных технологий, включая ракетные двигатели и космические ракеты-носители, сообщило в пятницу официальное информационное агентство KCNA.



В этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, включая межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части США, несмотря на международные запреты и санкции.



