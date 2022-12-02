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Северная Корея попала под санкции после ракетных испытаний
02.12.2022 14:23 Ольга Белозерова

Северная Корея попала под санкции после ракетных испытаний

США и их азиатские союзники ввели санкции в отношении трех высокопоставленных должностных лиц Северной Кореи, связанных с недавними ракетными запусками, совершенными КНДР.

Кроме США, санкции ввели ЕС, Япония и Южная Корея, сообщает ВВС.

В этом году КНДР запустила рекордное количество ракет - более 60, а также испытала несколько  межконтинентальных баллистических ракет.

"Эти шаги также подчеркивают нашу неизменную решимость способствовать подотчетности в ответ на темпы, масштабы и размах запусков баллистических ракет Пхеньяном", - прокомментировали санкции против КНДР в Госдепартамента США. 

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