



Северная Корея попала под санкции после ракетных испытаний

США и их азиатские союзники ввели санкции в отношении трех высокопоставленных должностных лиц Северной Кореи, связанных с недавними ракетными запусками, совершенными КНДР.



Кроме США, санкции ввели ЕС, Япония и Южная Корея, сообщает ВВС.



В этом году КНДР запустила рекордное количество ракет - более 60, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет.



"Эти шаги также подчеркивают нашу неизменную решимость способствовать подотчетности в ответ на темпы, масштабы и размах запусков баллистических ракет Пхеньяном", - прокомментировали санкции против КНДР в Госдепартамента США.