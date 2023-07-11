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ЕС требует возобновления диалога о правовой реформе в Израиле
11.07.2023 21:36 Алина Груднева

ЕС требует возобновления диалога о правовой реформе в Израиле

В Европейском Союзе внимательно следят за разногласиями в Израиле относительно правовой реформы в Израиле.

"Мы продолжаем внимательно следить за планами израильского правительства. Мы приветствовали начало национального диалога в марте в резиденции президента Израиля и призываем все стороны возобновить диалог", — сказано в заявлении.

По словам европейского чиновника, Израиль является близком партнером для ЕС.

"Наши отношения основаны на общих ценностях, таких как демократия, верховенство закона, включая независимую судебную систему, и права человека. Важно, чтобы эти ценности сохранялись", - добавили в ЕС.

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