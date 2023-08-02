



Эрдоган рассказал, что думает о бойкоте "зерновой сделки". Путин едет в Турцию

В среду, 2 августа, состоялся телефонный разговор президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Если коротко: Эрдоган высказал свое мнение относительно блокады РФ "зерновой сделки", а Путин согласился посетить Турцию с визитом, сообщает Anadolu.



Президент Эрдоган во время разговора с Путиным подчеркнул, что не было бы ни в чьих интересах, чтобы Черноморская зерновая инициатива блокировалась в течение длительного времени, и отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы.



"Подчеркивая, что длительное бездействие Черноморской инициативы не принесет никому пользы и что больше всего пострадают страны, которые нуждаются в зерне и имеют низкие доходы, президент Эрдоган сказал, что цены на зерно... увеличился на 15 процентов за последние две недели", - отмечает издание.



Во время телефонного разговора с российским президентом путиным президент Турции Эрдоган сказал, как сообщается, что не следует предпринимать шаги, которые могут усилить напряженность в российско-украинской войне.



"Высказав, что во время российско-украинской войны не следует принимать меры для эскалации напряженности, президент Эрдоган подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает "мостиком мира", - пишет издание.



Кроме того, согласно заявлению Управления коммуникаций турецкого президента, лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию



Напомним, РФ вышла из "зернового соглашения" 17 июля 2023 года. Но заявила, что если ее требования по улучшению собственного экспорта зерна и удобрений будут выполнены, она рассмотрит вопрос о возрождении "зернового соглашения", заключенного в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции, чтобы облегчить глобальный продовольственный кризис после вторжения РФ в Украину, напоминает УНН. Экспорт зерна и удобрений из РФ не подпадает под санкции Запада, но Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование являются препятствием для поставок.